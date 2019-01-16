Münbiç'te patlama! ABD askerleri öldü

Münbiç sehir merkezinde bulunan Kasr El-Umara adlı restoranta saat 14.00 sularinda buyuk çaplı bir patlama meydana geldi.

Restaurant'a en az 15 ABD askerinin olduğu ve çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu ilk gelen bilgiler arasında.

Patlama sonrasında PYD militanları tüm bölgeyi kuşatırken olay yerinin hemen yanında bulunan bir okula Amerkan helikopteri indi.

Bölge kaynakları patlamada en az 5 ABD askerinin öldüğünü bildiriyor.