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Münbiç'te patlama! ABD askerleri öldü

Münbiç'te şehir merkezinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 5 ABD askeri öldü.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:46
Münbiç'te patlama! ABD askerleri öldü

Münbiç sehir merkezinde bulunan Kasr El-Umara adlı restoranta saat 14.00 sularinda buyuk çaplı bir patlama meydana geldi.

Restaurant'a en az 15 ABD askerinin olduğu ve çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu ilk gelen bilgiler arasında.

Patlama sonrasında PYD militanları tüm bölgeyi kuşatırken olay yerinin hemen yanında bulunan bir okula Amerkan helikopteri indi.

Bölge kaynakları patlamada en az 5 ABD askerinin öldüğünü bildiriyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:46
  1. münbiç
  2. münbiç patlama

YORUM YAZ

  • adem yamanadem yaman8 dk önce
    birazda onların canı yansın
  • TufanTufan8 dk önce
    Abd nin münbiçten çekilmemek uğruna kendi askerlerini harcadığı bir kurgu
  • Türkoğlu Türkoğlu 10 dk önce
    Hepsi gebersin coni nin ne işi varmış Suriye de
  • yücelyücel12 dk önce
    keşke hepsi telef olsaydı

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