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Münbiç'te devriye atan Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bir açıklamada bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:12
Münbiç'te devriye atan Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmaların neticesinde DAEŞ'in dünyaya yayılmaya başladığını, bunun sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu ifade etti.

Soçi’deki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) partner ülkeleri istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri arasındaki toplantının açılışında konuşan Lavrov, Avrupa ülkelerinin son dönemde ne yapıp ne edip Suriye’de teröristlerin safında yer alan vatandaşlarını geri almayı reddettiğini ifade etti.

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Lavrov, ayrıca “Müstakbel teröristlere vatandaşlık veren ülkeler de bu kişilerin sorumluluğunu üstlenmeli” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:12
  1. Rusya
  2. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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  • vatansevervatansever20 dk önce
    Rusya ile işbirliği demek teröristleri koruma altına almak demek....rusya pkk ve pyd yi terörist görmeyen bir ülke....kendi ülkelerinde temsilcilikleri bile var....rusya bizim taraf gibi görünüp pyd yi koruma safhasına geçti....abd benden bukadar dedi ve çekildi korumalığı rusyaya bıraktı.....kesinlikle silahlı müdahale devam etmeli biz yapmazsak rusya ve teröristler sınırımıza kadar gelecek yoksa....esad ülkesine hakim ordusu olan biri değil ....tamamen rusya ve irana bağlı onun kuklası konumunda....savunmaya çekilirsek sonu suriyeden amacımıza ulaşmadan çekilmekle son bulur bu savaş......biz sonuçta çekileceğiz ne zaman terör bitince....muhaliflerle rejim sonunda ortak paydada buluşacak ama önce terör bitmeli....
  • Tr.Tr.32 dk önce
    Bu Rus dışişleri bakanlığı yapan Ermeni asıllı piçtir.Tam bir Türk düşmanı gibidir.Kommodor Ejderi gibi ısırdıktan tükürüğündeki zehir,kurbanı bitkin bırakınca parçalamaya başlar.Yeminle Ruslar,Amerikalılardan daha iyi değil.Kafirden dost yok bunu anlayalım artık....

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