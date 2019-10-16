Münbiç'te devriye atan Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmaların neticesinde DAEŞ'in dünyaya yayılmaya başladığını, bunun sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu ifade etti.

Soçi’deki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) partner ülkeleri istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri arasındaki toplantının açılışında konuşan Lavrov, Avrupa ülkelerinin son dönemde ne yapıp ne edip Suriye’de teröristlerin safında yer alan vatandaşlarını geri almayı reddettiğini ifade etti.

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Lavrov, ayrıca “Müstakbel teröristlere vatandaşlık veren ülkeler de bu kişilerin sorumluluğunu üstlenmeli” dedi.