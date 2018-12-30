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Münbiç'te 'darbeci Sisi' izleri! BAE ile heyet göndermişler

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilecek operasyonu öncesi bölgede darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'a bağlı heyetlerin temaslarda bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kaynakları, Mısırlı yetkililere BAE'ye bağlı bazı isimlerin de eşlik ettiğini söyledi.

30 Aralık 2018 Pazar 16:54
Münbiç'te 'darbeci Sisi' izleri! BAE ile heyet göndermişler

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ve ABD Başkanı Trump'ın 'çekiliyoruz' açıklaması kapsamında gündemin en önemli konusu haline gelen Münbiç'te önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde YPG-PYD unsurlarının 'Bölgeden rejim lehine çekiliyoruz. Boşalttığımız yerlere rejim unsurları gelecek' açıklamasını yapmış, Suriye ajansları ise rejim güçlerinin Münbiç'e bayrak diktiğini iddia etse de tüm bunların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.

İstihbarat ekipleri bekleme sürecinin an be an raporluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Suriye'nin psikolojik eylemleri' olarak nitelenen olayların ardından Türk ve Rus heyetleri Moskova'da bir araya gelmişti.

Türkiye'nin hem ABD hem de Rusya ve İran ile koordineli yürüttüğü diplomasi trafiği sürecin nasıl ilerleyeceğini göstermesi açısından önem taşıyor.

TSK'nın yoğun bir şekilde sevkıyatı devam ederken, Münbiç'teki 'bekleme pozisyonu'na rağmen bölgedeki Türk istihbari unsurlarının tüm gelişmeleri an be an izlediği ve merkeze raporladığı öğrenildi.

Münbiç'te Mısır ve BAE izleri

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Münbiç'te son günlerde Mısır'ın darbeci lideri Sisi'ye bağlı güvenlik ekipleri çeşitli temaslarda bulunuyor.

Mısır heyetine Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı isimlerin de eşlik ettiği ve heyetlerin bölgede Türkiye aleyhinde bazı adımları koordine ettiği kaydediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:54
  1. Suriye
  2. Fırat'ın doğusuna operasyon
  3. Münbiç
  4. Abdulfettah es-Sisi
  5. Darbeci Sisi

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