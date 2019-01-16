Münbiç'te ABD'li askerlere saldırı anı Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada gerçekleşen patlama anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana geldi. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenirken, o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Bölgeden gelen bilgilere göre 14 kişi öldüğü duyuruldu. Ölenler arasında 4 ABD askeri, 9 sivil ve 1 PKK'lı terörist bulunuyor. Ayrıca 3 ABD askerinin de yaralandığı açıklandı.

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