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Münbiç'te ABD'li askerlere saldırı anı

Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada gerçekleşen patlama anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:00
Münbiç'te ABD'li askerlere saldırı anı

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana geldi. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenirken, o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bölgeden gelen bilgilere göre 14 kişi öldüğü duyuruldu. Ölenler arasında 4 ABD askeri, 9 sivil ve 1 PKK'lı terörist bulunuyor. Ayrıca 3 ABD askerinin de yaralandığı açıklandı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:00
  1. Terör örgütü YPG/PKK
  2. Münbiç
  3. ABD askerleri

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