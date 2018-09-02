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Münbiç'te 39. devriye tamamlandı

TSK'dan yapılan açıklamada, Münbiç'te 39. devriye faaliyeti icra edildiği bildirildi.

02 Eylül 2018 Pazar 17:40
Münbiç'te 39. devriye tamamlandı

TSK, yaptığı açıklama ile Münbiç'te 39. devriye faaliyeti icra edildiğini belirtti.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 02 Eylül 2018 tarihinde 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 17:40
  1. münbiç

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