Mum lekesi kıyafetten nasıl çıkarılır?

Kıyafete damlayan mumun öncelikle kıyafet üzerine iyice yayılmaması sağlanmalıdır. Bu yüzden sıvı haldeki mum damlası hemen silinmemelidir.

Damlayan mumun donması için yeterince beklenmeli, hatta mümkünse mum damlası üzerine buz koyularak mumun iyice donması ve gevremesi sağlanmalıdır.

İyice soğuyan mum damlasının fazlası tırnakla ya da kredi kartı gibi sert bir cisimle kıyafetten uzaklaştırılmalıdır.

Kıyafet dokusunda kalan mum lekesinin çıkartılması içinse, buradaki mumun eritilmesi gerekir. Bunun için ütü ya da saç maşası kullanılabilir.

Ancak kıyafetin ütünün sıcaklığından etkilenmeyecek bir kumaştan olması ve ütüde kıyafete göre bir programın seçilmesi gerekir.

Ütü kullanılmadan önce kıyafetteki mum lekesinin hem altına, hem de üstüne birer adet kese kağıdı, beyaz kağıt ya da kağıt havlu koyulmalıdır.

Ancak koyulacak kağıdın veya kağıt havlunun, kıyafete renk bırakmaması için boyasız olmasına dikkat edilmelidir.

Kağıtlar güzelce yerleştirildikten sonra ütü üstte bulunan kağıdın üzerinde gezdirilmelidir.

Bu aşamada mum kısa süre içerisinde erir ve hem alttaki, hem de üstteki kağıtlar tarafından emilir.

Bu işleme kıyafette mum kalmayana kadar devam edilmelidir. İşlemden sonra kalan mum varsa donması için bir süre beklenmeli ve leke tekrar belirgin hale gelirse işlem tekrar edilmelidir.

Mum lekesinden tamamen kurtulduktan sonra ise kıyafet isteğe bağlı olarak normal bir şekilde yıkanabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.