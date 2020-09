Multinet Up, "PULSE" ile Sardis Ödülü kazandı

Multinet Up Müşteri Deneyimi ve Yönetişim Direktörü Gül Bilgin Mokan: - "Multinet Up müşterilerinin memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Bu başarının finans sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Sardis Awards'ta tescillenmesi ise ayrıca gurur verici oldu"