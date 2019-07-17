Mültecilere yok, onlara var! Avrupa Birliği homolara keseyi açtı

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

AB ve UNICEF tarafından dünyanın birçok ülkesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adı altında sapkınlığı yaygınlaştırmaya yönelik girişimler, AB destekli vakıfların proje desteği adı altında Türkiye’deki sözde STK’lara verdiği hibelerle sürüyor. Hollanda merkezli Planetromeo Fondation, Türkiye’deki LGBTİ projelerine hibe destek programı açtığını duyurdu.

Hedefleri “toplumsal değişim”

Eşcinsel sapkınlara destek veren sözde vakıf, destek programlarıyla hangi hedefe odaklandığını şu ifadelerle itiraf ediyor:

“PlanetRomeo Vakfı, tabandan gelişen LGBTİ projeleri ve girişimleri için 5.000 Euro’ya kadar finansman sağlıyor. Destekleri, en dezavantajlı bölgeler ve topluluklar üzerinde durarak, dünyadaki LGBTİ kişilerin konumunu iyileştirmek için ‘toplumsal değişime’ ulaşmaya odaklanmakta. Ayrıca LGBTİ topluluğunu ‘zorlu ortamlarda harekete geçirmeye’ odaklanılıyor.”

Küçük paralarla büyük değişimler hedefliyorlar

Sapkın destekçisi AB merkezli Planetromeo Fondation, hibe destek programının tanıtımında hangi kesimi dönüştürmeyi hedeflediklerini de şu ifadelerle anlatıyor:

“Halihazırda LGBTİ topluluğu ve/veya yeni ortaya çıkan LGBTİ grupları ve girişimleri tarafından başlatılıp uygulanan küçük ölçekli projelere büyük öncelik vermektedir. Projeler topluluğu dahil etmeyi, güçlendirmeyi ve harekete geçirmeyi amaçlamalıdır. Projeler lezbiyen ve/veya eşcinsel ve/veya biseksüel ve/veya trans ve/veya interseks toplulukları gibi alt toplulukları ön plana alabilir.”





Bunlara nasıl izin veriliyor?

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, AB’nin refah düzeyi düşük ülkelerde para kozunu kullanarak toplumsal dönüşüm gerçekleştirmeye çalıştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Müslüman bir ülke olarak yurt dışı kaynaklı bu tür fonların hibe programları yapmasına nasıl izin veriliyor anlamak mümkün değil. Adamlar adeta para ile bizim evlatlarımızı kendi sapık amaçlarına alet ediyor, toplumsal dokumuzu bozmaya çalışıyor. Bu tür ifsat girişimlerine karşı hükümetin acil şekilde önlemler alması gerekiyor. Bu toplumun evlatları satılık değildir. Türkiye herkesin elini kolunu sallayarak istediğini yapabileceği bir ülke hiç değildir. Hükümete seslenmek istiyorum; neslimizi ifsat etmeyi ve aile yapımızı yıkmayı amaçlayan bu tür girişimler derhal yasaklansın.”