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Dünya Mülteciler susuzluktan can veriyor! 'Onu da bir anne doğurdu...'
Dünya

Mülteciler susuzluktan can veriyor! 'Onu da bir anne doğurdu...'

Yeniakit Publisher
2023-07-28 17:22:00 -
Mülteciler susuzluktan can veriyor! 'Onu da bir anne doğurdu...'

Tunus'tan sınır dışı edilen çok sayıda mülteci, göç yolunda susuzluktan can veriyor.

Tunus'tan sınır dışı edilen çok sayıda mülteci, göç yolunda susuzluktan can veriyor.

Libya ile Tunus arasındaki Büyük Sahra çölünde, ülkeden sınır dışı edilen insanlar, aşırı sıcakların yanı sıra, yiyecek ve su eksikliğinden dolayı can veriyor.

Tunus’un çöle terk ettiği ve aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler "İnsani bir felaket olarak" nitelendirilen olayda adeta can pazarı yaşıyor.

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