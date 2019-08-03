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Mülteci sorunu kontrol altında

Ankara’da aralarında Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın da bulunduğu medya temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin göç politikası hakkında bilgi verdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:44
Mülteci sorunu kontrol altında

 Hacı Yakışıklı  Ankara 

Düzensiz göçle mücadele kapsamında herkesin onur duyacağı bir projenin hayata geçirildiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hiçbir denizimizi gözetlemeksizin, hiçbir yakın suyumuzu radarsız bırakmadan çok önemli bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Hopa’dan Ege’ye, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar... Sahil Gözetleme Radar Sistemi olağanüstü bir projedir. Denizlerimizde bir tek boş santimetrekare kalmayacak” dedi.

Türkiye gururu

Medyanın Ankara temsilcileriyle bakanlıkta bir araya gelen Soylu, şunları dile getirdi: “Türkiye, uluslararası koruma başvurusunu alabilme kabiliyetine sahip ülke oldu. Daha önce bizim adımıza Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği alıyordu. Geçen yıl Türkiye’nin göç konusunda elde ettiği yetkinlik ve yeterlilik, Türkiye’nin bu başvuruyu kendi adına almasını sağladı.

3.6 milyon Suriyeli

Suriyeli muhacirlere ilişkin bilgileri de paylaşan Soylu, şöyle devam etti: “Türkiye’de geçici koruma statüsüne sahip 3 milyon 639 bin 284 Suriyeli var. İstanbul’da kayıtlı bulunan 547 bin Suriyeli var. Çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların büyük bir bölümü öğretmen, mühendis ve nitelikli, kendi hayatını kurabilecek insanlar.

8 bin FETÖ’cü kaçtı

Bakan Soylu, yapılan analizler sonucu Suriyelilere karşı geliştirilmek istenen tepkiyi körükleyenlerin FETÖ ile ilişkili olduklarının ortaya çıktığını söyleyerek, "Twitter’daki FETÖ hesaplarının tamamı bu meselenin tahrikinde birebir pozisyon almıştır” dedi. Yasadışı göçmen kaçakçılığı ile de FETÖ’nün ilişkisi olduğunu anlatan İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan FETÖ üyelerinin bu göçmen hatlarını kullandıklarını ve rakamın 8 binlerde olduğunu söyledi.


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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:44
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
  4. Birleşmiş Milletler
  5. Süleyman Soylu

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