Mülteci karşıtı sözde siyasetçilere Diyanet Bir-Sen’den tokat gibi cevap!

Yeniakit Ankara

Daha insani koşullarda yaşamak için ülkelerini terk edip Türkiye’ye sığınmaya çalışan mültecilere ilişkin hezeyan dolu açıklamalarda bulunan sözde siyasetçilere Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt’ten tokat gibi cevap geldi.

Mültecilere karşı kin ve nefret dolu söylemlerde bulunan sözde siyasetçilere Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, “650 yıl bir arada Müslüman olarak yaşadığımız Türk, Kürt Arap vs. Bölge insanlarının mülteci diye adlandırılması son derece vahim bir durumdur. Bunlara mülteci diyenlerin kendileri de bu durumda olabilir. Bu kişi ve grupları şiddetle uyarıyor ve kınıyorum. Geçmişinden haberi olamayanların geleceğe dair söyleyecekleri sözleri olamaz. Suriyeli, Afganlı ve ya Osmanlı çatısı altında yaşamış ve adına İslam coğrafyası denmiş bir bölgede emperyalist güçlerin çizdiği sınırlar bizim gönül coğrafyamızda engel olamaz. Tarihinden, vatanının ve dininin etki alanından haberi olmayan şahsiyetlere haykırıyorum. Çanakkale'de kurtuluş savaşında Sakarya'da ve ülkemizin maruz kaldığı saldırılara karşı bizimle omuz omuza çarpışanları iyi araştırın. Afganlı, Pakistanlı vs. Tüm İslam coğrafyasında kadınların boynundan kollarından kulaklarından çıkarıp gönderdiği altınları, aşlarını, paralarını ve kınalı kuzularını bilmeyecek kadar veya bu gerçekleri hazmedemeyecek kadar yabancısınız. Haddinizi bilin! Bu memleketin geleceğini düşünmeden emperyalist güçlerin emellerine hizmet eden istikametteki uygulama ve açıklamaları yapanlar bilsinler ki Biz ; Türk, Kürt, Arap, Acem, Laz, Gürcü Abaza vs. Bu coğrafyada asırlarca yaşamış tüm ırklar kardeşiz, Müslümanız, gönüldeşiz. Bizi birbirinden ayırmaya gücünüz yetmez. Ancak şunu bilmenizi isterim bu coğrafyanın ve yüce İslam dininin düşmanları bilsin ki sizle asla bir olmayacağız. Sizin kirli hesaplarınızı adım adım takip ediyoruz. Kirli hesaplarınızda boğulacaksınız. Bu coğrafyada hep beraber yeni bir destan yazıyoruz. Bu destan bu coğrafyanın ırklarıyla ülkemizin önderliğinde İslam dininin birleştirici gücüyle yeniden tesis edilecektir. Kininizde boğulun. Varlığımız Dinimize ve vatanımıza armağan olsun” ifadeleriyle tepki gösterdi.