“Mülteci hayatlar” Umran’ın 301’inci sayısında

Türkiye'de son zamanlarda, Suriyeliler konusu bir yerlerden verilen talimatla yürütülürcesine adeta yeniden alevlendirilirken Umran dergisi, konuya “Mülteci Hayatlar, Halimizin Aynası” başlıklı kapak dosyasıyla entelektüel bir bakış kapısı açtı.

“Suriyeliler, Söylentiler ve Kardeşlik” altbaşlıklarıyla incelenen kapak dosyası kapsamında Cihan Aktaş’ın “Mülteci Hayatlar, Suriyeliler ve Hâlimiz”, Ercan Yıldırım’ın “Mülteci Yaratarak Var Olmak”, Dilaver Demirağ’ın “Almanya’da Dazlaklar Türkiye’de Ulusalcılar” başlıklı yazılarına yer veriliyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde vefat eden Türkiye’deki başörtüsü mücadelesinin simge ismi Şule Yüksel Şenler de derginin bu sayısında unutulmamış ve Gülşen Özer, “Şule Yüksel Şenler ve Biz” başlığı altında yazmış. Tarih odaklı yazılarıyla tanınan Celalettin Vatandaş da derginin bu sayısında “Osmanlı Zihniyetindeki Büyük Değişim” başlıklı yazısıyla okuruyla buluşuyor.