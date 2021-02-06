Mülakatsız merkezi atamalar ne zaman yapılacak?

Adaylar, memur olmak için KPSS ile alınan puanlar üzerinden atanma bekliyor. Adaylar atanmaya çalışırken en büyük atama ilanlarından birisi merkezi atamalar olmaktadır. Merkezi atamalarda herhangi bir mülakat düzenlenmemektedir. Söz konusu atamalarda sadece puan üstünlüğüne göre adayların yerleştirmeleri gerçekleştirilir. Buna göre 2021 yılının ilk merkezi ataması olan KPSS 2021/1 merkezi atamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Mülakat düzenlenmeden alımı yapılacak olan 2 bin 500 personelin başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS 2021/1 merkezi ataması ne zaman?

2021 yılının 2 bin 500 kişilik memur ataması KPSS 2021 merkezi ataması tercihleri 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Tercih işlemleri, 8 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanacak.

Alım yapacak kurumların ÖSYM'ye nisan ya da mayıs ayına kadar alım yapacakları kadroları belirtmesi gerekmektedir. Kadrolar iletildikten sonra ÖSYM nitelik kodlarına göre kadroları ayırmakta ve ilanı yayımlamaktadır. Merkezi atama da yine herhangi bir mülakat olmayacak. Adaylar alım yapılacak kadronun atama sayısına göre yüksek puandan düşük puana göre sıralaması yapılacak. Buna göre atamalar gerçekleştirilecektir.