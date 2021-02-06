  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Mülakatsız merkezi atamalar ne zaman yapılacak?
Eğitim

Mülakatsız merkezi atamalar ne zaman yapılacak?

Mülakat olmadan 2 bin 500 personel alımı gerçekleştirilecek. Yeni yılın ilk merkezi ataması olan KPSS 2021/1 merkezi atamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Mülakat yapılmadan alımı yapılacak olan 2 bin 500 personelin başvuruları ne zaman alınacağı araştırılıyor. Peki, mülakatsız merkezi atamalar ne zaman yapılacak? KPSS 2021/1 merkezi ataması ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 20:43:00 -
Mülakatsız merkezi atamalar ne zaman yapılacak?

Adaylar, memur olmak için KPSS ile alınan puanlar üzerinden atanma bekliyor. Adaylar atanmaya çalışırken en büyük atama ilanlarından birisi merkezi atamalar olmaktadır. Merkezi atamalarda herhangi bir mülakat düzenlenmemektedir. Söz konusu atamalarda sadece puan üstünlüğüne göre adayların yerleştirmeleri gerçekleştirilir. Buna göre 2021 yılının ilk merkezi ataması olan KPSS 2021/1 merkezi atamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Mülakat düzenlenmeden alımı yapılacak olan 2 bin 500 personelin başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS 2021/1 merkezi ataması ne zaman?

2021 yılının 2 bin 500 kişilik memur ataması KPSS 2021 merkezi ataması tercihleri 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Tercih işlemleri, 8 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanacak.

Alım yapacak kurumların ÖSYM'ye nisan ya da mayıs ayına kadar alım yapacakları kadroları belirtmesi gerekmektedir. Kadrolar iletildikten sonra ÖSYM nitelik kodlarına göre kadroları ayırmakta ve ilanı yayımlamaktadır. Merkezi atama da yine herhangi bir mülakat olmayacak. Adaylar alım yapılacak kadronun atama sayısına göre yüksek puandan düşük puana göre sıralaması yapılacak. Buna göre atamalar gerçekleştirilecektir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
16 bin firmaya ‘Yerli Malı Belgesi’
Ekonomi

16 bin firmaya ‘Yerli Malı Belgesi’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılında “Yerli Malı” belge sayısının geçtiğimiz yıl 2019 yılına göre yüzde 6,5 artarak 16 bi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete ..
Türkiye'ye karşı yeni hamle! Bir ülke daha Doğu Akdeniz'e...
Dünya

Türkiye'ye karşı yeni hamle! Bir ülke daha Doğu Akdeniz'e...

Yunanistan'la Türkiye arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Fransa'nın bölgeye uçak gemisi göndermesinin ardından İngiltere'de benze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay