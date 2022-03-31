Mukabele ne zaman hangi kanalda başlıyor? 2022 mukabele saatleri Diyanet TV, Semerkand TV, TRT 1, Kanal 7

Rahmet, mağfiret sağanağı mübarek üç aylardan Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak. İlk teravihi eda eden Müslümanlar gece ise ilk sahura kalkacak. Kur'an-ı Kerim'de adına Sure indirilen “Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen ve müjdelenen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan bayramı arefesi ise 1 Nisan, Ramazan Bayramı da 2 Mayıs'ta idrak edilecek.

Oruç ayı ayrıca Kur'an'ın indiği aydır. Bundan dolayıdır ki Ramazan’da mukabeleler okunmata. Peki, Mukabele ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Bu kanallar arasında Kanal 7, TRT 1 ve Diyanet TV de bulunuyor. Peki Mukabele hangi kanalda var? Mukabele saat kaçta başlayacak?

Mukabele Diyanet TV, Semerkand TV, TRT 1 ve Kanal 7 gibi TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Diyanet TV mukabele saat kaçta?

Diyanet TV’de mukabele her gün saat 06:00’da yayınlanıyor.

Kanal 7 TV mukabele saat kaçta?

Kanal 7’de ise ramazan ayı boyunca saat 05:15’te yayınlanacak.

TRT 1 mukabele saat kaçta?

TRT 1’de her gün saat 05:20’de Kuran-ı Kerim Hatm-i Şerif programı ekrana gelecek.

Semerkand TV mukabele saat kaçta?

Ramazan ayı boyunca Semerkand TV Mukabele Saati: 04:30 ve 14:00'te okunacak.

Akit TV mukabele saati

Akit TV Mukabele Saati: 04.00'da gerçekleştiriliyor

Mukabele nedir?

Mukabele Nedir Ve Nasıl Yapılır? Mukabele Ne Zaman Okunur Mukabele, sözcük anlamı ile "karşılıklı verme, karşılıklı okuma" manalarına gelmektedir. Mukabelenin diğer bir anlamı ise Kur’an'ın okunması ile ilgilidir.

Mukabele kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça' da mukabele olumlu anlam taşıyan kelimeler arasında yer almaktadır. Mukabele, bir eylemi anlatır ve karşılıklı verme ya da karşılıklı okuma manasına gelir. İslam dünyasında mukabele geleneği; Cebrail'in ramazan aylarında her gece Hz. Peygamber'e gelerek nazil olan ayet ve sureleri karşılıklı okuyup kontrol etmelerine dayandırılır.

Mukabele kelimesinin Türkçe' de 4 ayrı anlamı bulunmaktadır:

Mukabele kelimesinin bir anlamı karşılıklı verme, karşılama ve karşılıktır. Mukabele kelimesinin diğer anlamı ise karşı gelme ve başkaldırmadır. Mukabelenin başka bir anlamı da yüksek sesle hatim okunurken Kur’an'ın gözle ve sessizce takip edilmesidir. Mukabelenin başka bir anlamı ise karşılaştırma, karşılıklı yapılan okumadır.

Mukabele nasıl okunur?

İslam dünyasında mukabelenin manası şöyledir: Bir kişinin Kuran'ı ezberden ya da kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessiz bir biçimde Kur’an'dan takip etmesidir. İslam dünyasında süregelen "mukabele" geleneği hemen hemen tüm Müslüman coğrafyada yerine getirilmektedir.