Müjdeyi verdi: GÖKDOĞAN füzesinin menzili 100 kilometreyi aşacak

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, katıldığı bir Youtube kanalında mevcut ve potansiyel projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GÖKTUĞ projesinin önemli bir seviyeye geldiğini belirten Gürcan Okumuş, hava-hava füzesi noktasında çok ciddi bir know-how edinildiğini aktardı.

GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen GÖKDOĞAN uzun menzilli hava-hava füzesinde isterlerin 65 km olduğunu belirten Okumuş, proje tamamlandığında bu isterin çok daha ötesinde bir kabiliyete, menzile sahip hava-hava füzesine sahip olunacağına kaydetti.

Gürcan Okumuş, GÖKDOĞAN hava-hava füzesinde eğer projelendirme yapılırsa Faz-2’de yapılacak çalışmalar ve iyileştirmelerle birlikte çok hızlı bir şekilde 100 kilometreleri aşabileceğini hatta ileriye yönelik bazı teknolojik kazanımlarla çok daha uzun menzillere yönelik de çözümler geliştirilebileceğini açıkladı.

GÖKDOĞAN Füzesi

GÖKDOĞAN Hava-Hava Füzesi TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Uzun Menzilli Görüş Ötesi Hava-Hava füzesidir. 2013 yılında başlayan proje kapsamında geliştirilen, uzun menzilli aktif radar arayıcı başlıklı GÖKDOĞAN Füzesinin Radar Arayıcı Başlığı tamamen milli olarak geliştirilmekte. Bu başlıklar ayrıca uzun menzilli hava savunma füzelerinde de kullanılmakta. GÖKDOĞAN hava-hava füzesi F-16 uçaklarından atılabilecek ve Türk Hava Kuvvetleri’nin hava hakimiyetini arttıracak.