Müjdeyi duyurdu! Türkiye'den KKTC'ye yola çıkıyor
Önümüzdeki hafta Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gidecek olan koronavirüs aşısı ile Yavru Vatan’da vatandaşların çoğu aşılanmış olacak.
yeniakit.com.tr Hasan Eğrigöz
KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs salgınındaki son gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, önümüzdeki hafta Türkiye’den Yavru Vatan’a gidecek olan aşı miktarına değinerek, KKTC vatandaşlarının çoğunun aşılanbileceğini ifade etti.
Önümüzdeki hafta Türkiye’den KKTC’ye Koronavirüs aşısı gönderileceğini belirten Üstel, “Gelecek aşı miktarıyla toplumumuzun çoğu aşılanacak. 2021 yılının sonuna kadar bu hastalıkla mücadele devam edeceğiz, yaşam şartlarımızı ona göre ayarlamamız lazım” ifadelerini kullandı.
"2021'de aşı diye bir problemimiz olmayacak"
Türkiye’nin aşı çalışmalarına da değinen Ünal Üstel, “Anavatan kendi aşısını üretmesiyle beraber aşıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağız. 2021’de aşı diye bir problemimiz olmayacak” dedi.