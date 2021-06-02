  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB'den PKK'ya 'Pençe' darbesi!
Binali Yıldırım Yeni Azerbaycan Partisi heyeti ile görüştü
PKK’dan temizlenen Rasulayn’da büyük kampanya
Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği şehit sayısı açıklandı
Gündem Müjdeyi duyurdu! Türkiye'den KKTC'ye yola çıkıyor
Gündem

Müjdeyi duyurdu! Türkiye'den KKTC'ye yola çıkıyor

Önümüzdeki hafta Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gidecek olan koronavirüs aşısı ile Yavru Vatan’da vatandaşların çoğu aşılanmış olacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:12:00 -
Müjdeyi duyurdu! Türkiye'den KKTC'ye yola çıkıyor

 yeniakit.com.tr  Hasan Eğrigöz 

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs salgınındaki son gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, önümüzdeki hafta Türkiye’den Yavru Vatan’a gidecek olan aşı miktarına değinerek, KKTC vatandaşlarının çoğunun aşılanbileceğini ifade etti.

Önümüzdeki hafta Türkiye’den KKTC’ye Koronavirüs aşısı gönderileceğini belirten Üstel, “Gelecek aşı miktarıyla toplumumuzun çoğu aşılanacak. 2021 yılının sonuna kadar bu hastalıkla mücadele devam edeceğiz, yaşam şartlarımızı ona göre ayarlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

"2021'de aşı diye bir problemimiz olmayacak"

Türkiye’nin aşı çalışmalarına da değinen Ünal Üstel, “Anavatan kendi aşısını üretmesiyle beraber aşıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağız. 2021’de aşı diye bir problemimiz olmayacak” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay