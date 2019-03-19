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Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: "ERDEMİR 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz.

19 Mart 2019 Salı 13:56
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: "ERDEMİR 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz. Ereğli ilçesinde müjdeyi verdi. Erdoğan, Kdz. Ereğli’de bulunan ERDEMİR’in 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldığını açıkladı. Kurulacak tesisle bin kişilik ilave istihdamın olacağını ifade etti.


Ereğli ilçesinde miting yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde müjdeyi verdi. Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ereğli Demir Çelik Fabrikaları; ülkemizin önemli bir değeri olduğu kadar şehrimizin de en güçlü markasıdır. Şimdi buradan bir müjde veriyorum. Fabrikamız 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı. Bu yatırımla fabrikamızın üretim kapasitesi artacak. Ereğli’den bin kardeşimize ilave istihdam imkânı ortaya çıkacak. Kendi demir çelik ürünlerimizin AR-GE çalışmaları için burada önemli bir merkez kuruldu. Kendi zırh çeliğimizin levhalarını bu çok önemli, savunma sanayimizde bizim için önemli bir adım. Kendi formüllerimizle ve uluslararası standartlarda Ereğli’de bunu üretmeye başladık. Böylece savunma sanayimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Fabrikamızda yeni bir galvanizleme tesisi inşa edildi. Deneme üretimine başladık. Önümüzdeki ayda açılışı yapılıyor. Bu tesis ülkemizin ithalatında 210 milyon liralık iyileşmeye vesile olacak. Bunları biz yapacağız. Alt yapısı noktasında dayanışma içinde olacağız. Birlikteliğimiz çok önemli. Önümüzdeki dönemde fabrikamızın şehrimize yaptığı katkıları artırarak devam edeceğine inanıyorum. İçme suyu sorununu kökten çözdük. Madencilikte bu toprakların bereketi geçim kaynağı. Geçtiğimiz yıl 102 milyon ton yerli kömür üretimi yaparak bu alanda rekor kırdık. Önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızla belediyemizle birlikte Ereğli’yi daha büyük yatırımlara kavuşturacağız. Türkiye kömür işletmeleri için bu bölgede 1500 işçi alımı sözü vermiştik. Bin tanesi kura yöntemiyle alındı. İşe başladı. Kalan 500 işçi de en yakın zamanda seçim sonrası yine kura yöntemiyle işbaşı yapacaklar. AK Parti’nin kapıları bu çatı altında ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Ama bu kapıdan çıkıp da hala ak partinin gölgesinde yürümeye çalışanlarla işimiz olmaz. Belediye başkanlığı bayrak yarışıdır. Ereğlili kardeşlerimin 31 Mart’ta en doğru kararı vereceklerine inanıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:56
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