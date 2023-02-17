Müjdeyi Bakan Kirişçi verdi! Para hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 49 milyon 411 bin liralık destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yattığı müjdesini verdi.

Bakan Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “49 milyon 411 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödemelerin 25 milyon 440 bin 246 lirası hayvan hastalıkları tazminat desteği, 11 milyon 862 bin 50 lirası hayvan gen kaynaklarını korunma desteği, 9 milyon 114 bin 573 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği, 2 milyon 994 bin 131 lirası da sertifikalı tohum üretim desteğinden oluşuyor.