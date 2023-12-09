Müjdeyi Bakan Ersoy verdi: Geleneksel zeytin yetiştiriciliği UNESCO’da!

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükseleceği müjdesini veren Bakan Ersoy, toplantının yarınki oturumunda görüşülecek 4 unsurun da dahil olmasıyla birlikte listedeki sayının 30’a ulaşacağını belirtti.

Yenileri ise yolda...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yaptığı paylaşımda; “Doğal ve kültürel değerlerimizi korumak üzere önemli bir başarıya daha imza attık. Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliği biraz evvel "UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne kaydedildi.

Botsvana’nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda Türkiye’nin 4 kültürel değeri daha görüşülüyor.

#UNESCO toplantısının yarınki oturumunda görüşülecek unsurların da dahil olmasıyla birlikte listedeki sayımız 30’a ulaşacak.

Ve Türkiye, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak daha atlayarak 2'nciliğe yükselecek. Hayırlı olsun.” dedi.

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Böylece, zeytincilikle ilgili yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılan ağaç budama yöntemleri, zeytin toplama şekilleri ve zeytinyağı sıkma yöntemleri gibi bazı geleneksel bilgi, beceri, yöntemler ile zeytin toplama imeceleri, hayır gelenekleri, kutlamalar gibi onların etrafında şekillenen toplumsal uygulamalar koruma altına alınmış oldu.

Görüşülecek Yeni Unsurlar

Türkiye’nin yaşayan mirasları olan “Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası, “İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler”, “Sedef Kakma Sanatı” ile “Tezhip Sanatı” da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kayıt edilmek üzere yarın görüşülecek.

Türkiye’nin “Sedef Kakma Sanatı ve “Mey/Balaban Zanaatkarlığı ile İcrası” dosyaları ise UNESCO’nun hazırladığı raporda iyi hazırlanmış dosyalar olarak örnek gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce bugüne kadar UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıt ettirilen unsurlar ise şöyle:

“Meddahlık”, “Mevlevi Sema Töreni”, “Aşıklık Geleneği”, “Nevruz (Çok Uluslu)”, “Karagöz”, “Geleneksel Sohbet Toplantıları”, “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali”, “Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah”, “Tören Keşkeği Geleneği”, “Mesir Macunu Festivali”, “Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği”, “Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı”, “Geleneksel Çini Ustalığı”, “İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çok Uluslu)”, “Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çok Uluslu)”, “Islık Dili”, “Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik”, “Geleneksel Türk Okçuluğu”, “Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala”, “Minyatür Sanatı” , “ Hüsn-i Hat, “Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı”, “Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği(Çok Uluslu)”, “Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü (Çok Uluslu)”, “İpek Böcekçiliği ve Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi(Çok Uluslu)” ile “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği (Çok Uluslu)”.