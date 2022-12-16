Müjdeli haberi duyurdular: Gönül Dağı'ndan tam kötü haber geliyor derken müjde haber geldi

Kasım ayının sonunda Gönül Dağı dizisi hakkında bomba bir karara imza atılmıştı. Dizi Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta yayınlanmamıştı. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları futbolseverler buluştu. Dizinin yeni bölümünü 3 haftadır bekleyen izleyicilere müjdeli haber verildi. TRT1 ekranlarında sevilerek izlenen Gönül Dağı bir süredir ekranlarda yoktu. Dizinin merakla beklenen 78. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizi yeni bölümüyle 17 Aralık Cumartesi günü ekranlarda olacak.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

3 HAFTA YAYINLANMAMIŞTI

Kasım ayının sonlarına doğru izleyicileri üzecek bir gelişme yaşanmış ve dizi 3 hafta boyunca ekranlardan uzak kalmıştı.

MÜJDELİ YENİ HABER VERİLDİ

Bu olay izleyicilerin moralini bozan gelişmelerden birisi olsa da en sonunda müjdeli haber geldi.

YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Gönül Dağı bu hafta cumartesi günü yani 17 Aralık'ta yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak.

HERKESTEN GİZLEYECEKLER

Tamer fragmanın son sahnesinde toprağı kazarken bir şey görüyor. Ardından babasına gösteriyor.

Amcaoğulları, sıcak su ihalesi için çalışırken davalık oldukları Şilililerden kötü bir hamle gelir. Amcaoğulları başlarındaki sorunu herkesten gizler.

Selma Öğretmen, okuldaki çocuklara laboratuvar yapmak için uğraşırken işi zorlaşmıştır. Selma Öğretmen'in azminden etkilenip ona yardım etmeye kim karar verir? Rıfat ve Mihriban, mutlu evliliklerini sürdürmeye çalışırken Hacer'in gölgesi üzerlerindedir.