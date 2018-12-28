Müjdat Gezen’den yüzsüzlük! Utanmadan itiraz etti

Katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında "Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret" , "halkın bir kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatıldı. Müjdat Gezen ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aynı soruşturmada yer aldı.

Mahkemeden adli kontrol kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar savcılıkta ifade verdi. Yurt dışına çıkmamak ve karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmak koşuluyla mahkemeden serbest kaldı.

"Adli kontrol tedbiri uygulanması gerekmez"

Müjdat Gezen adına avukatı Celal Ülgen adli kontrol kararına itiraz etti. 4 sayfalık itiraz dilekçesini adli kontrol kararı veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu. Dilekçede Gezen'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlemediği belirtilerek, bu suçtan yapılan yargılamalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği hatırlatıldı. Bu nedenle adli kontrol tedbiri uygulanmasının gerekmediği kaydedildi.

"Bu adli kontrol fazla"

Dilekçede, ikametine en yakın kolluk birimine imza atmak suretiyle bir adli kontrol öngörüldüğü halde ikinci olarak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verilmesinin bu suç için öngörülen cezadan çok daha bir ağır yaptırımı olduğu kaydedildi. Gerekçe olarak ise, Gezen'in Hollanda'da yaşayan ve kanser tedavisi gören kızını ziyaret için sürekli yurtdışına gittiği gösterildi.Yurt dışına çıkış yasağının Müjdat Gezen ile kızının iletişimini keseceği vurgulanan dilekçede, bu adli kontrolün fazla ve manevi işkence çektirecek bir yöntem olduğu anlatıldı.

"Uygun görülmezse üst mahkeme incelesin"

Adli kontrol kararlarının kaldırılması talep edilen dilekçede, talebin uygun görülmemesi halinde itirazın bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesi talep edildi.