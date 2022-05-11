Müjdat Gezen'den Nesin Vakfı tehdidi
Skandal ve küstah açıklamalarıyla bilinen solak mahallenin - sözde tiyatrocusu Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesinde Nesin Vakfı ile ilgili tehditler savurdu.
yeniakit.com.tr
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Çatalca ilçesinde gerçekleştirdiği karanlık faaliyetlerle sıklıkla gündeme gelen ateist Aziz Nesin’in kurduğu Nesin Vakfı’nın yolsuzluk gerekçesiyle hesaplarına bloke konulmuştu.
Bu cesaret nereden?
Valiliğin bloke koyma kararını hedef alan Gezen, Cumhueyet gazetesindne parmak salladı. Cumhuriyet Sözde tiyatrocu Müjdat Gezen açıklamasında “Nesin Vakfı’na dokunanın eli yanar” başlığını kullanarak alenen tehdit savurdu.
Gezen’in bu küstahlığı “Bu cesareti nereden alıyor?’ sorusunu sordurttu.