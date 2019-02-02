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Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil'in tokadını beğendi!

Müjdat Gezen, İnternetten aşırma bilgilerle yazdığı Mustafa Kemal kitabı’nı cahil Kemalistlere 2 bin 500 liradan satarak nitelikli dolandırıcılık suçlamalarına maruz kalan Yılmaz Özdil'i savundu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:57
Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil'in tokadını beğendi!

Mustafa Kemal'in ismini kullanarak kitabı 2500 TL karşılığında cahil Kemalistlere satan Yılmaz'da destek her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere hakaret eden Müjdat Gezen'den geldi.

'Anlamıyorum'

Gezen, Özdil'e gerekli desteğin verilmediğini savunurken' Yılmaz Özdil'e yapılan haksızlığa hiç kimse neden değinmiyor anlamıyorum. Neden değinmediklerini anlamıyorum ama biliyorum. Bir Yılmaz'ı çok kıskanıyorlar, Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye nasip olmamış bir şey. 1.5 milyon satıyor kitap. 2500 liraya kitap olur mu diye. Bizde var 10 milyon lira padişahlar serisi. Halıcılık nedir? 5 milyon lira. Bunlar koleksiyonların topladığı kitaplar. Anormal pahalı kitaplar var. Yılmaz Özdil'i en yakını gazetesi bile sürmanşetten savunmadı. Onun için sitemim var yani.' diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:57
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