Müjdat Gezen mahkemede fena kıvırdı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve darbe iması içeren sözleri nedeni dörder yıl sekizer aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına bugün Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

"Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." diyerek hadsiz ifadeler kullanan Müjdat Gezen, sağlık sorunlarını bahane ederek ilk duruşmaya katılmamıştı. Gezen, bu duruşmaya katıldı.

Müjdat Gezen yine sağlık sorunlarını bahane ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği hakareti savunarak ilginç bir açıklamaya imza attı.

Gezen savunmasında, 11 yıldır kronik hasta olduğunu belirterek hastalığının arkasına sığındı. Açıklamalarının devamında ise 'haddini bil' kelimesinin hakaret olmadığını savunan Gezen, Başkan Erdoğan'ı referans alarak övmeye bile kalktı.

İşte Gezen'in savunmasının tamamı:

Ben kronik rahatsızlık yaşıyorum, 11 aydır rahatsızım.

Haddini bil demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi.

Ayrıca sözlükte de ‘haddini bil’ kelimesi hakaret olarak geçmemektedir.

Değerini bilmek anlamına gelmektedir.