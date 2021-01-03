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Gündem Müjdat Gezen AK Parti’ye saldırıp cuntayı savundu
Gündem

Müjdat Gezen AK Parti’ye saldırıp cuntayı savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açıkça hakaret ettiği için yargılanan Müjdat Gezen, geçmiş yıllarda darbeyle iktidara gelen cuntacıları savunup AK Parti’ye kinini kustu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:37:00 -
Müjdat Gezen AK Parti’ye saldırıp cuntayı savundu

Sanatçı 'bozuntusu' Müjdat Gezen, Metin Akpınar ile birlikte 21 Aralık 2018'de Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri için dörder yıl sekizer aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Terör destekçisi BirGün'e konuşan Gezen, "Bu ülkede yaşayan bir sanatçı olmanın bedeli mi bunlar?" sorusunun ardından şunları söyledi:

"Yoo… 18 yıldır içinden geçmekte olduğumuz sistemin bir bedeli bu. Biz bu ülkede tabii ki çok sıkıntılar çektik. Cezaevlerinde yattık ama demokrasinin bu kadar çiğnendiği bir dönem olmadı hiç. Askeri darbeler dâhil olmak üzere. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin dinlenmemesi, Anayasa Mahkemesi’nin umursanmaması. Kendi koydukları kanunları dinlememeleri falan. Bu eni konu üzerinde durulması gereken bir şeydir."

AK Parti'yi düşman yerine koyan Müjdat Gezen, ülkenin geleceğine dair umut taşıyıp taşımadığı sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:

"Tabii. Olmaz olur mu? Çünkü bu tip sistemler uzun yaşamaz. Dünyadaki tarihsel görünümüne bakarsanız fazla yaşamamışlardır. Gün gelir geldikleri gibi giderler!"

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