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Gündem Mühürlenen kahvehaneye polis baskını
Gündem

Mühürlenen kahvehaneye polis baskını

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 02:44:00 -
Mühürlenen kahvehaneye polis baskını

İzmit'te, polis ekipleri ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen kahvehanenin mührünün sökülerek faaliyete devam ettiğini belirledi. Polis ekipleri, kahvehanede bulunan 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca işletme sorumlusu hakkında da 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.

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