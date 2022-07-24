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Gündem Muhteşem görüntü! Ayasofya Camisi miniklerin tekbir sesleri ile yankılandı
Gündem

Muhteşem görüntü! Ayasofya Camisi miniklerin tekbir sesleri ile yankılandı

Ayasofya Camisi, yeniden ibadete açılmasının 2. yıldönümünde ortaokul öğrencilerinin tekbir sesleri ile yankılandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 18:45:00 - 2022-07-24 18:55:37

 Yeniakit.com.tr 

Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz 2020'de 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının yıldönümü coşku ile karşılandı.

TÜGVA, Yaz Okulu Projesi kapsamında dün binlerce ortaokul öğrencisini Ayasofya'ya götürdü.

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir görüntü yürekleri titretti.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 2. yıldönümünde binlerce öğrenci hep bir ağızdan tekbir getirdi. Muhteşem görüntü sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasında girdi.

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