Muhteşem ev yapımı kremşanti: Katı kıvamlı
Bu harika krema tarifi hem pratik hem de çok katı kıvamıyla tüm top kek cup keklerin üzeri için kullanabilirsiniz, jelatinsiz marşmellaw gibi ve katı ve parlaksı görünümüyle şaşırtacak. Geçelim yapılışına;
Muhteşem Ev Yapımı Kremşanti (Katı Kıvamlı Resimli Anlatım) Tarifi İçin Malzemeler
2 yumurta beyazı (kesinlikle sarısı hiç karışmamış olacak yoksa kıvam tutmaz
1 tatlı kaşığı limon suyu
bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker
bir çimdik tuz
son olarak 1 paket vanilin
Muhteşem Ev Yapımı Kremşanti Tarifi Nasıl Yapılır?
(Katı Kıvamlı Resimli Anlatım)
Bu tarif ocak üstünde altında su kaynarken çırpılarak yapılan bir krema tarifi. Öncelikle geniş bir tencereye suyu alalım ve geniş tencerenin içine oturacak başka bir tencere alalım biraz derin olsa iyi olur kremayı ocakta çırpma işlemi olacağından sıçrama olmaması için. Su ısınırken diğer kuru tencereye kesinlikle kuru ve temiz olmalı yumurta beyazı ve limon suyu şekeri ve tuzu katıp bir dakika çırpılır. Sonra kısık ateşte içinde az bi su olan tencerenin içine konulup tam 7 dk mikserin yüksek devrinde çırpılır.
Sonra ocaktan alınıp bir paket vanilin konulup 2dk daha çırpılır. İşte bu kadar ve 1 saat dolapta soğutulur. Afiyet olsun.