Muhteşem Ev Yapımı Kremşanti (Katı Kıvamlı Resimli Anlatım) Tarifi İçin Malzemeler

2 yumurta beyazı (kesinlikle sarısı hiç karışmamış olacak yoksa kıvam tutmaz

1 tatlı kaşığı limon suyu

bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker

bir çimdik tuz

son olarak 1 paket vanilin

Muhteşem Ev Yapımı Kremşanti Tarifi Nasıl Yapılır?

(Katı Kıvamlı Resimli Anlatım)

Bu tarif ocak üstünde altında su kaynarken çırpılarak yapılan bir krema tarifi. Öncelikle geniş bir tencereye suyu alalım ve geniş tencerenin içine oturacak başka bir tencere alalım biraz derin olsa iyi olur kremayı ocakta çırpma işlemi olacağından sıçrama olmaması için. Su ısınırken diğer kuru tencereye kesinlikle kuru ve temiz olmalı yumurta beyazı ve limon suyu şekeri ve tuzu katıp bir dakika çırpılır. Sonra kısık ateşte içinde az bi su olan tencerenin içine konulup tam 7 dk mikserin yüksek devrinde çırpılır.

Sonra ocaktan alınıp bir paket vanilin konulup 2dk daha çırpılır. İşte bu kadar ve 1 saat dolapta soğutulur. Afiyet olsun.