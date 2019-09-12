0553 313 94 23

Muhterem Kılıç: "12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir lekesidir"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, 12 Eylül darbesinin Türkiye tarihinde kara bir leke olduğunu bildirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:21
Muhterem Kılıç: "12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir lekesidir"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, 12 Eylül darbesinin Türkiye tarihinde kara bir leke olduğunu bildirdi.


AK Partinin yıllardır darbe ve darbecilerle mücadele ettiğini dile getiren Kılıç, “Darbe süresince yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmıştır. 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorguda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş ve 49 kişi de idam edilmiştir. Toplamda 234 kişi vefat etmiştir. 12 Eylül 1980 darbesi sabahı ülkemiz postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımları maalesef kaybetmiştir. Darbe süresince hazırlanan anayasa tabiri caizse halka dayatılmıştır. Millet iradesine ipotek koyma eylemlerinden en çirkin olanlarından birisi de FETÖ tarafından 15 Temmuz Hain Darbe girişimiyle yapılmak istenmiştir. Ancak aziz milletimiz geçmişteki tecrübeleriyle gereken cevabı vermiştir. Partimiz AK Parti, demokrasi konusundaki inancını ve ısrarını uzun yıllardan beridir sürdürmektedir. Millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eylemi karşısında AK Partiyi bulmuştur ve bulmaya devam edecektir. Bizler, AK Partiye gönül verenler bugün ve bugünden sonra demokrasimize kast edecek her türlü güçle mücadele edeceğimizi dünyaya haykırıyoruz. Türkiye’de artık darbeler tarihe karışmıştır" dedi.



"AK Parti döneminde yüce Türk milletinin iradesi ile tersine dönmüştür"


Türkiye’de 27 Mayıs ile başlayan darbeler döneminin bir daha açılmamak üzere kapandığını da kaydeden Kılıç, “Halkın oyuna ve iradesine saygısızlığın kabul edilemeyeceği "Demokrasi ve milli iradenin olduğu bir yerde, sorunların çözümü de yine demokratik yol ve milletin seçtiği idarecilerle, hukukla çözülür. Bu anlamda 12 Eylül darbesi tarihimizin kara bir lekesidir. Ülkemizde. Geçmişte sorgulanmasına dahi müsaade edilemeyen askeri darbeleri, günümüzde milletimiz de kabul etmemekte yeri geldiğinde tepkisini göstermekten de çekinmemektedir. Şunu kesin olarak beyan etmek istiyorum, AK Parti iktidarıyla birlikte millet iradesine ipotek koyanların dönemi sona ermiştir. Sanal korku, tehdit, çete, mafya ve sinsi örgütlenmelerle ülkeye ve millete yön vermeye çalışanların hesaplan AK Parti döneminde yüce Türk milletinin de iradesi ile tersine dönmüştür. Milletin kendi partisi olan AK Parti ile darbeler ve askeri vesayet dönemleri geride kalmıştır. Demokrasi sandıkla gelir. Halkın iradesini yok sayarak zorla, kanlı bir şekilde yönetimlere el koyma devri artık kapanmıştır. Bunun en büyük mücadelesini de başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz vermektedir ve sonuna kadar da verecektir. Darbe yandaşları ve heveslileri bunu asla unutmamalıdır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İsrail, Trump ve ekibini dinledi" iddiası
    1. "İsrail, Trump ve ekibini dinledi"..
    2. Ortaokul öğretmeni FETÖ’nün ‘Askeri..
    3. Esnaf Odasının BAKKA projesinin..
    4. Amerikalı gazeteciden alçaklık! Türk..
    5. Jandarma ekipleri okulların..
    6. Espark Stop Motion Animasyon..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Kayseri'deki DEAŞ operasyonu
    9. Kuzey Makedonyalı bakanlar Türk..
    10. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2..
    11. Trabzon'da korkutan olay! Bölge..
    12. Seyir halindeki araç alev alev yandı
    13. Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    14. "Büyük Bozkır'ın Tarihi" sergisi açıldı
    15. Vali, tekneyle göle açılarak, bahçede..
    16. Sivas’ta 21 kilo kaçak tütün ve bin..
    17. ISUBÜ Rektörü Diler: “Batı Antalya’yı..
    18. Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü, 2..
    19. Başarı belgesi aldılar
    20. DTSO üyelerine lisansüstü eğitim imkanı
    21. Salihli Belediyespor şirketleşiyor
    22. Nilüfer Belediyesi’nin adını..
    23. Muhtarlardan Büyükşehir Belediyesine..
    24. Vali Soytürk tarihi mekanları gezerek..
    25. Çanakkale’de 45 düzensiz göçmen..
    26. MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Çınar faiz..
    27. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail..
    28. Başkan Güder, Battalgazi Belediyespor..
    29. Başkan Özlü, vatandaşın dertlerini ve..
    30. Pisti pas geçen paraşütçü elektrik..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı