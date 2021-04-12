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Ekonomi Muhtelif cins ve marka araçlar satışa çıktı
Ekonomi

Muhtelif cins ve marka araçlar satışa çıktı

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, ekonomik ömrünü doldurmuş 7 adet aracını ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:09:00 -
Muhtelif cins ve marka araçlar satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana konu 7 aracın ihalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 21.04.2021 tarih ve saat 09:00 Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Mardin Yolu Üzeri Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Derslik binasının zemin katında bulunan 1 nolu amfi salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.

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