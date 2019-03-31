Muhtarlık rakipleri birbirine girdi: 1 yaralı Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki muhtar adayını destekleyen gruplar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Muşcalı Mahallesi'nde iki muhtar adayını destekleyen gruplar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A. (23) yaşanan arbedede bıçakla yaralandı. Henüz kimin tarafından bıçaklandığı öğrenilemeyen yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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