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Muhtarlık rakipleri birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki muhtar adayını destekleyen gruplar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

31 Mart 2019 Pazar 16:57
Muhtarlık rakipleri birbirine girdi: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muşcalı Mahallesi'nde iki muhtar adayını destekleyen gruplar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A. (23) yaşanan arbedede bıçakla yaralandı.

Henüz kimin tarafından bıçaklandığı öğrenilemeyen yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:57
  1. Samsun
  2. Muş
  3. bıçaklı kavga
  4. muhtar adayı
  5. yaralı

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