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Muhtarın kızı, babasını tarım ilacıyla zehirledi

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, rahatsızlanması üzerine tedaviye alındığı hastanede 21 gün sonra hayatını kaybeden Gümüşsu Mahallesi muhtarı Adıgüzel Kandemir'in, kızı Gönül Kandemir tarafından yemeğine tarım ilacı katılarak zehirlendiği ortaya çıktı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:07
Muhtarın kızı, babasını tarım ilacıyla zehirledi

Malatya'da Gümüşsu Mahallesi muhtarı Adıgüzel Kandemir (71), geçen 7 Ekim'de evinde rahatsızlanınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kandemir, yoğun bakımda 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Doktorların şüphesi üzerine Adıgüzel Kandemir'den kan örneği alınıp ölüm nedeni araştırıldı. Yapılan inceleme sonrası da muhtarda gıda zehirlenmesi bulgusuna rastlandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine soruşturma başlattı. Jandarma, ölen Adıgüzel Kandemir'in bilgisine başvurduğu ve çelişkili ifadeler verdiği kızı Gönül Kandemir'i gözaltına aldı. Gönül Kandemir, olay günü babasıyla tartıştığını, bunun üzerine öfkelenerek evde bulunan tarım ilacını babasının yemeğine kattığını itiraf etti. Gönül Kandemir'in, ifadesi doğrultusunda yapılan aramada muhtarın ölümüne yol açan tarım ilacı da bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gönül Kandemir, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:07
  1. Malatya
  2. Muhtar Adıgüzel Kandemir
  3. zehirlenme
  4. cinayet
  5. Gönül Kandemir
  6. babasını öldürdü

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