Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır?

Devletimizin muhtaç vatandaşlarımıza yaptığı çok sayıda sosyal yardım bulunmaktadır. Ancak bu yazımızda sadece muhtaçlık maaşına değineceğiz ve maaşının kimlere bağlanabileceği şartlarını anlatacağız.

İlk şart: Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak

2022 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen muhtaçlık maaşı halk arasında 65 yaş maaşı ve engelli maaşı olarak bilinir.

Muhtaçlık maaşı almanın ilk şartı, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamaktır. Dolayısıyla sigortalı çalışmayan veya SGK’dan emekli maaşı almayan vatandaşlarımız bu kapsama girecektir. Sigortalı çalışan veya emekli maaşı bulunan kişiye muhtaçlık maaşı bağlanması mümkün değildir.

İkinci şart: Engellilik derecesinin en az yüzde 40 olması

Muhtaçlık maaşı alabilmenin ikinci koşulu engelli olanlar için engellilik derecesinin en az yüzde 40 olması, bunun sağlık raporuyla belgelenmesidir. Engelli olmayan veya engelli olmakla birlikte engellilik derecesi yüzde 40’ın altında kalanların ise 65 yaşını tamamlamamış olması gerekiyor.

Muhtaçlık maaşı için gereken son şart ise gelirin olmaması veya gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olmasıdır. 65 yaş üzeri yaşlılar dul veya bekarsa kendi gelirine bakılır. Evli ise kendisiyle beraber eşinin geliri toplanıp ikiye bölünür. Bulunan tutar net asgari ücretin üçte birinden az ise yani 2018 yılı için 483 TL altında ise muhtaç olduğuna karar verilir. Engellilerin muhtaçlığının tespiti ise şu yöntemle yapılır. Yaşadıkları hanedeki kişilerin hepsinin gelirleri toplanır. Hanedeki kişi sayısına bölünür. Bulunan tutar 483 TL altında kalırsa muhtaç sayılarak muhtaçlık maaş alma hakkı oluşur.

18 yaş altında engellinin yakınına bağlanır

Muhtaçlık maaşı geçmişte üçer aylık ödenmekte iken artık aylık ödenmekte. Maaş miktarı, ek ödeme dahil 65 yaş üstü yaşlılar için 543,27 TL, yüzde 40-69 arası engelliler için 433,68 TL, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 650,52 TL’dir.

Muhtaçlık maaşı 18 yaşın altında olan yüzde 40 ve üzeri engellinin kendisine değil yakınına bağlanır ve miktarı 433,68 TL’dir.

Muhtaçlık maaşı ikamet adresinin olduğu yerin kaymakamlık binası içinde bulunan vakfa yani SYDV’na yapılır.