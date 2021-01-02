Muhtaç aylığı nedir? Başvuru şartları nelerdir?

Yoksul ve muhtaç vatandaşlar için devlet desteği bulunmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dayanışma Vakfı, yoksul ve muhtaç vatandaşlara yardım sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Yiyecek, giyim ve sağlık alanlarında yardım desteği yapılmaktadır.

Fakirlik ve Muhtaçlık belgeleri olan vatandaşlar, il ve ilçe Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla muhtaç aylığı başvurusu yapabilirler.

Muhtaç aylığı başvurusu nereye yapılır?

Muhtaçlık aylığı başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır.

Muhtaç aylığı ne kadar?

Muhtaçlık maaşı 967,07 lira olarak belirlenmiştir.

Muhtaçlık aylığı şartları nelerdir?

Annesi veya babası olmayan muhtaç çocuklara ve %40 veya daha fazla engelli kişilere, aşağıdaki koşulların tümünü karşılamaları durumunda Muhtaçlık maaşı verilmektedir. Bu koşullar şu şekilde;

-Sosyal güvencesi bulunmuyorsa

-Gelir veya maaşı almıyorsa

-Mahkeme emri veya kanuna göre bakım altında olmaması halinde

-Gelir getiren taşınır veya taşınmaz malları yoksa veya aylık ortalama gelirleri bu hüküm kapsamında aranan muhtaç aylığı tutarını geçmemiş olması gerekmektedir.

Muhtaç aylığı başvurusunda bulunabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

-Muhtaç aylığı başvuru formu

-Engelliler için özür belirten sağlık kurulu raporu bulundurulması gerekir.