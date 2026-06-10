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Foto - Köklü kulüplerden biri... Başkan Icardi için bizzat devrede

Galatasaray formasıyla sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi’nin, ülkesinin köklü kulüplerinden Racing Club’a transfer olabileceği ileri sürüldü.

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Foto - Köklü kulüplerden biri... Başkan Icardi için bizzat devrede

Ünlü gazeteci Juan Etchegoyen’in Mitre Live programında paylaştığı bu iddia, hem spor hem de magazin basınında adeta şok etkisi oluşturdu.

#3
Foto - Köklü kulüplerden biri... Başkan Icardi için bizzat devrede

Söylentilerin arkasındaki en güçlü figür, Inter Milan efsanesi ve Racing Club’ın başkanı Diego Milito. İtalya yıllarından bu yana Mauro Icardi ile çok yakın ve köklü bir ilişkisi bulunan Milito'nun, bu transfer için bizzat devreye girdiği belirtildi. Gelen bilgilere göre Milito, Icardi ile ilk teması kurdu ve golcü oyuncu da Arjantin’in bu dev kulübünde oynamaya sıcak bakıyor.

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