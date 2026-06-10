Söylentilerin arkasındaki en güçlü figür, Inter Milan efsanesi ve Racing Club’ın başkanı Diego Milito. İtalya yıllarından bu yana Mauro Icardi ile çok yakın ve köklü bir ilişkisi bulunan Milito'nun, bu transfer için bizzat devreye girdiği belirtildi. Gelen bilgilere göre Milito, Icardi ile ilk teması kurdu ve golcü oyuncu da Arjantin’in bu dev kulübünde oynamaya sıcak bakıyor.