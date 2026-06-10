Köklü kulüplerden biri... Başkan Icardi için bizzat devrede
Köklü kulüplerden biri... Başkan Icardi için bizzat devrede
Köklü kulüplerden biri... Başkan Icardi için bizzat devrede
Galatasaray formasıyla sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi’nin, ülkesinin köklü kulüplerinden Racing Club’a transfer olabileceği ileri sürüldü.
Ünlü gazeteci Juan Etchegoyen’in Mitre Live programında paylaştığı bu iddia, hem spor hem de magazin basınında adeta şok etkisi oluşturdu.
Söylentilerin arkasındaki en güçlü figür, Inter Milan efsanesi ve Racing Club’ın başkanı Diego Milito. İtalya yıllarından bu yana Mauro Icardi ile çok yakın ve köklü bir ilişkisi bulunan Milito'nun, bu transfer için bizzat devreye girdiği belirtildi. Gelen bilgilere göre Milito, Icardi ile ilk teması kurdu ve golcü oyuncu da Arjantin’in bu dev kulübünde oynamaya sıcak bakıyor.
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