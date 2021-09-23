Muhtaç asker ailesi yardımı kimler yararlanır, şartları neler?

Muhtaç asker aile yardımı nasıl alınır? Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli olarak nakdi yardım yapılmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç asker aileleri yardımından kimler faydalanır, muhtaç asker ailesi yardımına başvuru nasıl yapılır?

Muhtaç asker ailesi yardımından kiler faydalanır?

Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan askerlerin, evli ise sosyal güvencesi olmayana eşi, deilse sosyal güvencesi bulunmayan anne e babası faydalanır. Muhtaç asker ailesi yardımı nakdi bir yardımdır.

Muhtaç asker ailesi yardımına başvuru nasıl yapılır?

Muhtaç asker ailesi yardımı başvurusu da merak ediliyor. İkamet edilen il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunulur.

Muhtaç asker aile yardımı ne kadar?

Muhtaç Asker Ailesi Yardım programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere aylık 250 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

Muhtaç asker ailesi yardımı parası ne zaman yatar?

Muhtaç asker ailesi yardımını alacak vatandaşların ödemeleri, yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında yapılmaktadır. Ödemeler, takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme aylarının 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son rakamı; '0' olanlar ilgili ödeme ayının 24'ünde, '2' olanlar ilgili ödeme ayının 25'inde, '4' olanlar ilgili ödeme ayının 26'sında, '6' olanlar ilgili ödeme ayının 27'inde, '8' olanlar ilgili ödeme ayının 28'inde, ödemelerini alabileceklerdir.