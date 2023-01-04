Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan Sinan Ateş kararı
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, Ankara'da pusuya düşürülüp öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziyet ziyaretinde bulundu.
Sosyal medyada BBP Kurucu lideri şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in ailesine düzenlediği taziye ziyaretine ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.
Fatih Furkan Yazıcıoğlu, taziye sırasında Sinan Ateş'in babası ile bir süre sohbet ettikten sonra mezar başında dua etti.
Soruşturma devam ediyor
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.