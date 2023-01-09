Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Merhum Yazıcıoğlu'na ait örnekler inceleniyor

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma yeniden başlatılıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde olduğu helikopter, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşmüş, yaşanan olayın kaza mı suikast mi olduğu aradan geçen 14 yıla rağmen aydınlatılamamıştı.

Olaydan günler sonra bulunan helikopterin enkazındaki merhum Yazıcıoğlu'nun cenazesinde yapılan ilk otopside, kan ve idrar örneklerinde herhangi bir toksik madde bulunmadığı ifade edilerek,

ölüm nedeni, "kaburga kırıkları, iç organ yaralanmasından gelişen göğüs ve batın içi kanama" şeklinde rapor edilmişti.

İkinci incelemede merhumun kanında yüzde 13,1 karbonmonoksit bulundu

İtirazlar üzerine kazadan 15 ay sonra tekrar yapılan Adli Tıp incelemesinde, merhum Yazıcıoğlu'nun kanında yüzde 13,1 karbonmonoksit bulunduğu ancak bu düzeyin kaza meydana geldiği anda da var olduğunun söylenemeyeceği yazılıydı. İkinci inceleme sonucuna göre de ölüm nedeni beden travmasıydı olarak rapor edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, karbonmonoksit ve zehir iddialarının net bir şekilde açığa çıkması için yeniden harekete geçti.

Merhum Yazıcıoğlu'na ait kan örneklerinin, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden incelenmesine karar verildi.

Dosya ve örneklerin 2023'ün ilk haftasında Adli Tıp'a gönderilerek incelemenin başlatıldığı aktarıldı.