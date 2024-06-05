Muhsin Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili inanılmaz sözler
MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan, Muhsin Yazıcıoğlu davasıyla ile ilgili inanılmaz açıklamalar geldi.
MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, aradan geçen 15 yıla rağmen Muhsin Yazıcıoğlu davasının bir türlü aydınlatılamadığını belirterek, “Resmen işi karartmaya, kapatmaya, başkalaştırmaya çalışıyorlar. Zaten bu davanın şu an hırsızlıktan açılıyor olması ve görülüyor olması, tek başına Muhsin Yazıcıoğlu davasının kapatılması demektir” dedi.
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