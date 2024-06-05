  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gerçekler sonradan ortaya çıkıyor! Mourınho’nun sözleşmesinde özel madde!

Yalanda da ittifak yaptılar

ABD Türkiye topraklarını kullanmak istiyor! 300 bin askerle ortalığı ayağa kaldıracak plan

Ali Koç milyon euroları çöpe atacak! Bir Cengiz Ünder fiyaskosu daha, kimse istemiyor

Başkan Erdoğan'dan sürpriz kabul

Sanatçı müsveddelerine örnek olsun! Hülya Koçyiğit’ten ibretlik çağrı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çevre gönüllüleri el ele verdi: Ergene havzasını kirleten onlarca firmanın faaliyeti durduruldu… Ergene havzası nefes alacak

HÜDA PAR, Türkiye’den İsrail ordusuna katılan namussuzlarla ilgili...

Fenerbahçe'ye seçim şoku! Tüm planları altüst oldu: Koç'tan Yıldırım'a seçim rüşveti... Şark kurnazlığına bak

Millî Kadın Voleybol Takımı nasıl pazarlanıyor?
Gündem Muhsin Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili inanılmaz sözler
Gündem

Muhsin Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili inanılmaz sözler

Yeniakit Publisher
2024-06-05 16:42:00 -
Muhsin Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili inanılmaz sözler

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan, Muhsin Yazıcıoğlu davasıyla ile ilgili inanılmaz açıklamalar geldi.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, aradan geçen 15 yıla rağmen Muhsin Yazıcıoğlu davasının bir türlü aydınlatılamadığını belirterek, “Resmen işi karartmaya, kapatmaya, başkalaştırmaya çalışıyorlar. Zaten bu davanın şu an hırsızlıktan açılıyor olması ve görülüyor olması, tek başına Muhsin Yazıcıoğlu davasının kapatılması demektir” dedi.

 

AYRINTILAR GELİYOR...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23