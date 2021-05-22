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Eğitim Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan örnek proje
Eğitim

Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan örnek proje

Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu, öğrencilere dersleri oyunlarla öğretiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 13:34:00 -
Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu'ndan örnek proje

Ülkemizin gül kokulu ili, gülleri ve lavantaları ile tanınan Isparta ilimizin güzide okullarından biri olan Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu ‘nda yürütülen, okulun Fen Bilimleri dersi öğretmeni Yasemin Gürsoy’un rehberliğini üstlendiği Matematik Bunun Neresinde? eTwinning projesini ve proje ekibinin farklı ve çok yönlü çalışmalarını paylaşmak istiyoruz.

Proje ekibi günlük hayatta matematiğin sanıldığından fazla karşımıza çıktığını, yaptığımız her çalışmada, etkinlikte matematiği bir şekilde kullandığımızı fark etmemizi hedeflemektedir.

Bu farkındalığı oluşturmak amacıyla sanattan, edebiyata, fizikten, biyolojiye, tarihimizi öğrenmekten, bugünümüzü keşfetmeye kadar uzanan geniş bir yelpazede matematiği etkinliklerinde değerlendirmektedir.

Proje ekibi 5. Sınıf öğrencilerinden oluşmasına rağmen ekibin ortaya çıkardığı ürünler yaşlarının çok daha üstünde performans göstermektedir.

Pandemi döneminde öğrencilere her yönden yararlı çalışmalar yapan, projede farklı alanlarda uzman olan konuklarla öğrencileri buluşturarak seminerler de düzenleyen ekibin son konuğu Mikrobiyoloji ve Viroloji Uzmanı Uz. Dr. Sayın Havva Kaya ile güzel bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde Sayın Havva Kaya virüslerin sayılarla ilişkisini somutlaştırarak öğrencilerle paylaştı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin aktif katılımı ile gerçekleştirilen bu seminerde sunum sonrası soru cevap şeklinde ilerleyerek merak edilen sorulara cevaplar bulunmuş oldu.

Isparta ilimizin başarıları ile adından bahsettiren okullarından biri olan Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu ‘nda yürütülen, okulun Fen Bilimleri dersi öğretmeni Yasemin Gürsoy’un rehberliğini üstlendiği Bir Başkadır Geleneksel Oyunlarımız eTwinning projesini ve proje ekibinin farklı ve çok yönlü çalışmalarını paylaşmak istiyoruz.

Proje ekibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı derslerde kullanarak eğlenerek öğrenmeyi ve geleneklerimizi yeni nesillere aktarmayı hedeflemektedir.

Pandemi sürecinde bir araya gelemeyen çocuklarımızın uzaktan da olsa eğlenerek öğrenebilmelerini hedefleyen proje ekibinde ülkemizin dört bir yanından proje ortakları bulunmakta, bu çeşitlilik ortaya çıkan ürünlerinde çok yönlü olmasını sağlamaktadır.

Eğlerek öğrenmenin kalıcı olduğunu vurgulayan proje ekibimiz. Geleneksel oyunlarımızı ailelerimizin büyükleri, çınar ağaçlarımız ile birlikte oynayarak Yaşlılar Haftasını kutlamıştır. Etkinliğe katılan veliler çocukluklarına döndüklerini ifade ederken , öğrenciler de çok keyif aldıklarını dile getirmiştir.

Proje ekibimize başarılar diliyor, geleneklerimize bağlı yeni nesillerin temellerini atma yolundaki bu güzel projeye teşekkür ediyoruz.

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