Muhsin Fahrizade olayında ortalık toz duman! Füzeleri her an ateşleyebilirler... AP vurulacak şehri bile açıkladı

İran'ın Ortadoğu'daki en korkulan ismi Kasım Süleymani'den sonra bu kez nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade'nin hem de Tahran yakınlarında öldürülmesi dünyayı allak bullak etti. Suikastın bir numaralı şüphelisi İsrail'den çelişkili açıklamalar gelirken, New York Times gazetesinin haberi gündeme bomba gibi düştü. Savaş korkusu büyürken, İran dini lideri Hamaney'in gazetesinde ise hedef alınacak şehrin ismi yer aldı. Dünya 2020'ye Irak'ın başkenti Bağdat'ta füzelerle gerçekleşen bir suikastin yaydığı şok dalgalarıyla başladı, kabuslarla dolu yıl biterken bir başka suikast yine Ortadoğu'daki fay hatlarını tetikledi. AP duyurdu Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, İran'da dini lider Hamaney'e yakın Kayhan gazetesinde bugün yer alan satırları dünyaya duyurdu. Kayhan'daki analizde Fahrizade'yi İsrail'in öldürdüğüne yönelik bir bağlantı bulunursa İran'a saldırı tavsiyesi verildi. Söz konusu analize göre, İsrail'in liman şehri Hayfa'ya düzenlenecek saldırıda yüzlerce insan öldürülmeli, misilleme Kasım Süleymani suikastinden sonra ABD askerlerine atılan balistik füzelerden daha büyük olmalı. Liman şehri Hayfa'da 2019 sayımına göre 272 bin kişi yaşıyor.