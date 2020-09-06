Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ile ilgili küstah tehditlerde bulundu.
Fransa'dan Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalar gelmeye devam ederken dünyanın aklıyla da dalga geçen bir çağrı geldi.
Küstah Fransız, süre verdi
Türkiye'ye karşı yaptırım tehdidinde bulunan ve ay sonuna kadar süre veren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Türkiye’den Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili önce müzakere içinde olabileceğimizi bize göstermesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Fransız Bakan Le Drian, diyalog çağrısında bulunmasına rağmen Türkiye'ye ay sonuna mühlet verdi.
Türkiye'ye misilleme yapacakmış
Misileme niteliğinde listede çok fazla önlem olduğunu belirten Fransa Dışişleri Bakanı, "konunun müzakere edilebilir olduğunu göstermek artık Türkler'e kalmış" ifadesini kullandı.