0553 313 94 23

Muhiddin Gülal: “Bu şirketlerin sahiplerini en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandırmayacağız”

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF yönetimindeki şirketlerin sahiplerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, şirketlerin cezalandırılmayacağını söyleyerek, “TMSF’nin yönettiği şirketlerde irtifa kaybı söz konusu değil" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 08:11
Muhiddin Gülal: “Bu şirketlerin sahiplerini en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandırmayacağız”

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF yönetimindeki şirketlerin sahiplerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, şirketlerin cezalandırılmayacağını söyleyerek, “TMSF’nin yönettiği şirketlerde irtifa kaybı söz konusu değil" dedi.


TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğunda yönetilen Koza Altın İşletmeleri’nin Himmetdede’de bulunan tesisini gezdi. Burada ilgililerden bilgiler alan Gülal, basın mensuplarına çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


15 Temmuz’dan sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şahıslara ait şirketlerin mahkemece TMSF kayyumluğunda yönetilmesine karar verildiğini kaydeden Gülal, “Bu bağlamda an itibariyle TMSF kayyumluğunda yönetilen 928 şirketimiz var. Bu şirketlerin 31.12.2018 tarihi itibariyle öz kaynakları 21.2 milyar TL,Ciroları toplam 31.6 milyar TL, aktif olarak 57.8 milyar TL büyüklükleri var. Bu şirketlerde an itibariyle 44 bin 282 kişi çalışıyor. Biz TMSF kayyumluğuna devredildiği günden itibaren bu şirketlere milli servet gözüyle bakıyoruz. Bu şirketlerin sahiplerinin hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandıramayız. İşte bu bakış açısıyla bu şirketlere vaziyet ediyoruz. Birikimli ve donanımlı kayyum heyetleri oluşturarak bu şirketlerimizi yönetmek istiyoruz. Devraldığımızdan bugüne kadar bu şirketlerimiz aktif olarak yüzde 29 seviyesinde büyüdü” ifadelerini kullandı.



Koza Grubu 2018’de 1.1 milyar TL net kar etti


Koza Grubu’nun da TMSF kayyumluğunda yönetilen önemli gruplardan biri olduğunu kaydeden Muhiddin Gülal, “Türkiye’de çıkarılan altının 3’de 1’ini çıkarıyor olması dolayısıyla da ekonomik değeri yüksek ve stratejik öneme haiz bir gruptur. Türkiye’de yılda 27.2 ton altın çıkarılıyor. Bunun 2018 rakamı itibariyle 8.2 tonunu Koza Grubu çıkardı. Hemen hemen yüzde 30’a tekabül eden kısmını bu grup çıkarıyor. Koza Grubu bünyesinde 11 şirketi barındırıyor ve 4 sektörde ağırlıklı olarak faaliyet var. Grubun lokomotif sektörü madenciliktir. Gıda, inşaat ve sivil havacılık yürüten bir şirketimiz var. Şuan Koza Grubu tarafından işletilen 5 aktif altın maden şirketimiz var. Bu 5 sahada Koza altın çıkarmaya gayret ediyor. 2017 yılında yaklaşık 6.3 ton altın çıkaran Koza Grubu, 2018 yılında yüzde 28’lik bir artışla üretim miktarını 8.4 tona çıkarmıştır. Bu manada inşallah 2019 hedefini 330 bin ons olarak belirledi. Buda 10 tona tekabül ediyor. 2019 yılı içerisinde 10 ton altın çıkarmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yaklaşık 1 milyar TL olan grubun cirosu, 2018 yılında yüzde 61 artışla 1.6 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu şekliyle de holdingin konsolide faaliyet karı 2017 yılında 483 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 115 artışla 1 milyar 39 milyon TL’ye yükselmiştir. Holdingin veri öncesi karı 2017 yılında 606 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 104 seviyesinde artarak 1.2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Holdingin konsolide net karı 2017 yılında 460 milyon TL iken 2018 yılında yüzde 105 artış ile 942 milyon TL bu grup net kar elde etmiştir. Holdingin toplam ödenen beyana dayalı vergi tutarı 2014 yılında 151 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 112 artarak 321 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Holdingin 2017 yılında 2.34 milyon TL olan nakit bakiyesi bugün 2.78 milyar TL’ye çıkmıştır ve bu grubun bankalara hiçbir borcu yoktur. Holdingin istihdam sayısı 2017 yılında 2 bin 165 iken, 2018 yılında 215 kişi artırarak 2 bin 280 kişiye ulaşmıştır. 2017’de 6 milyar TL olan aktif büyüklüğü, yüzde 22’lik artışla 2018 yılında 7.4 milyar TL’lik bir rakama ulaşmıştır. 2017’de bu şirketimiz 531 milyon TL net kar elde etmişken, bu oran yüzde 220 artışla 2018’de 1.1 milyar TL’ye ulaşmıştır” şeklinde konuştu.


TMSF olarak yönetilen şirketlere milli servet gözüyle baktıklarının altını çizen Gülal, “Biz TMSF olarak bu şirketlere milli servet gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmasını istemiyoruz. TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerde de hemen hemen irtifa kaybı söz konusu değil. Aksine bu şirketler büyümeye, istihdam ve katma değer oluşturmaya devam ediyorlar” dedi.


Gülal, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla tesisleri gezdi ve altının çıkarılma hikayesini inceledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 08:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pendik'te korkunç kaza: 2 kişi öldü
    1. Pendik'te korkunç kaza: 2 kişi öldü
    2. Ankara'da 8 yıldır aranan "hayalet"..
    3. Çanakkale Oratoryosuna yoğun ilgi
    4. Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış..
    5. Sare Koleji Türkiye finallerinde
    6. Adana’da HDP’ye PKK operasyonu
    7. ERBAN ve TRANGELS Melek Yatırım Ağları..
    8. Adana’da afiş asma kavgasında 5 kişi..
    9. AB'den Boeing hamlesi!
    10. Kara yollarında son durum
    11. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)..
    12. Muhiddin Gülal: “Bu şirketlerin..
    13. Ankara’da aranan suç örgütü lideri..
    14. Listedeki 30 isim terör bağlantılı
    15. Gayrimenkul Danışmanı Sarmanda:..
    16. Başkan Alıcık, “Ustalık dönemimizde..
    17. Türkiye'ye karşı İsrail-Yunanistan..
    18. Ömer Günel, Kuşadası’nda polis..
    19. Aydınlı kadınlar şehit annesini..
    20. Bu saldırının hedefinde Türkiye var!
    21. İstanbul'da bir rezidansın 9.katından..
    22. Rezidans’ta şüpheli ölüm
    23. S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı..
    24. Pendik’te otomobil ile kamyon kafa..
    25. Türkiye'den Çin hamlesi!
    26. Yeni Zelanda'daki saldırı canlı yayın..
    27. Batı Şeria'da 2 Filistinli şehit oldu
    28. Adana'da seçim afişi arbedesi: 5 yaralı
    29. Gençlerin tehlikeli yolculuğu!
    30. Polisten kaçan şüpheli otomobil takla..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır