Mühendis imam, 10 saatlik Kur'an eğitimini Kovid-19 nedeniyle internete taşıdı

İSTANBUL (AA) - GENCEBAY GÜR - Yenibosna Selçuk Hatun Camisi Başimam Hatibi İbrahim Tunç, fotografik ve mental hafıza ile ritmik-melodik yöntemini kullandığı eğitim programını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet ortamına taşıyarak, 10 saatlik derslerle hızlı ve pratik bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumayı öğretecek.

Orman Endüstri Mühendisliği mezunu olan Tunç, yıllardır verdiği Kur'an okumayı öğretme derslerini evde kalınan günlerde "On saatte online Kur'an-ı Kerim eğitimi" ismiyle sanal aleme taşıdı.

Tunç, kendi geliştirdiği "Ondan öğrenme metodu" ile yurt içi ve yurt dışından isteyenlere hızlı ve pratik şekilde Kur’an-ı Kerim okumasını öğretecek.

Pazartesi günü başlayacak Kur’an eğitim programının her gece saat 22:30'da iki ders halinde verilmesi planlanıyor.

İbrahim Tunç, uzun yıllardır ramazan ayında, cami ortamında vatandaşlara Kur'an-ı Kerim okumayı öğrettiğini söyledi.

İnsanların her sene ramazanda alışkın olduğu programlarının devamı için talepte bulunduğunu ifade eden Tunç, koronavirüs salgını sürecinde evde kalındığı için eğitimleri online ortama taşıdıklarını belirtti.

- "Derslerimizi yarımşar saatlik iki bölüme ayırıyoruz."

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından katılmak isteyenler sayesinde daha çok insana Kur'an-ı Kerim öğretme imkanına kavuştuklarını anlatan Tunç, "Biz derslerimizi yarımşar saat olmak üzere iki bölüme ayırıyoruz. Birinci yarım saatte dersleri direkt biz anlatacağımız için oradaki katılım sayısında problem olmuyor. Ama ikinci derste seviyelendirme yapıyoruz. Yirmi beşer kişilik iki sınıf düşünüyoruz. Zaten 'www.kuranogreniyorum.net' sayfasından programı herkes kullanabilir." dedi.

Tunç, hafıza teknikleriyle zenginleştirilmiş ve hızlandırılmış etkin öğretme tekniğini 10 yıldır uyguladığını söyledi.

Koronavirüs sürecinden önce, tevafuk olarak materyalleri online platforma taşıdıklarını dile getiren Tunç, bu sene insanlara daha fazla ulaşabilmek adına hem mobil hem de web programları yaptıklarını belirtti.

Tunç, eğitimlere katılım için genelde yaş farkı gözetmediklerini kaydederek, "Katılımcıların belirli bir seviyede olması uygun olur ama üç-beş yaşlık farklar önemli değil. Biz en azından ortaokulu mezunu seviyesinde bekliyoruz. Çünkü vakit kısıtlı olduğu için biraz daha hızlı anlatmamız gerek. Bizim eğitimlerimiz temel alma noktasında eğitimler, 10 saat düzenine dayanıyor. Bu zaman diliminde biz hiçbir konuyu eksik bırakmıyoruz. Beşer saatten sonra okumalar yavaş yavaş seri hale geliyor. Böylece Kur'an-ı Kerim seviyesine yükselmeye doğru gidiyor ama eğitimimizin eksiksiz olması için 10 saati tamamlamamız gerekiyor." diye konuştu.