Muhasebecilere Excel müjdesi

Microsoft, Excel Web sürümünde formül yazımını ve hesaplamaları kolaylaştıran bir dizi geliştirme sundu. Bu özellikler, Excel’e çevrimiçi olarak ücretsiz erişen kullanıcılar için kolaylık ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Excel Web sürümünde formülleri nasıl kolayca kullanabileceğinizi anlatalım:

İlk olarak, İşlev Ekle iletişim kutusu kullanıcıların bir açılır menüden TOPLA, ORTALAMA ve ALTTOPLAM gibi yaygın formülleri kolayca seçebilmelerini sağlıyor. Ayrıca, kullanıcılar ilgili argümanları doldururken gerçek değerlerin ve sonuçların önizlemelerini sağlıyor. Bu, manuel formül yazma ihtiyacını ortadan kaldırır ve Formüller > Fonksiyon Ekle menüsünden erişilebilir.

İkinci geliştirme, imleç formül üzerinde hareket ettikçe formül içindeki parantez çiftlerini vurgulayan Parantez Birleştirme özelliği. Bu özellik okunabilirliği artırıyor ve ilişkili işlevlerin kapsamının belirlenmesine yardımcı oluyor.

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Üçüncü özellik olan Monospaced Font, özellikle formül düzenleme için sabit genişlikte bir yazı tipi sunarak genel netliği artırıyor.

Windows kullanıcıları için Değer Önizleme adı verilen yeni bir özellik sunulmuş. Bu özellik, kullanıcıların bir formülün herhangi bir bölümünü vurgulayarak ortaya çıkan değeri görüntülemelerini sağlıyor. Bu özellik özellikle karmaşık hesaplamalarda hata ayıklamak için kullanışlı.

Microsoft, her zaman olduğu gibi Excel için kullanıcı geri bildirimlerini memnuniyetle karşılıyor. Bu yeni özelliklerle ilgili belirli öneri veya yorumları olan kullanıcılar, Yardım > Geri Bildirim menü seçeneği aracılığıyla doğrudan şirkete ulaşabilirler.

Bu iyileştirmeler, Excel Web sürümü ile çalışmayı daha sorunsuz ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: shiftdelete