Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı İHA muhabirinden ilk açıklama!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye tokat attığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir olayının görüntülerinin çıkmasının ardından özür dilemek zorunda kaldı ve bir anda kontrolü kaybettiğini iddia etti. Ancak görüntülerin devamında Sarıkaya'nın kontrolü kaybetmediği ve dakikalarda muhabire kabaca davrandığı belirlendi.

Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet gazetesine konuşan İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı.

Demir şunları söyledi:

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması"

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım."

Ne olmuştu?

17 Aralık'ta AK Parti'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayında kamera arkasındaki skandal görüntüler ortaya çıkmıştı.

Paylaşılan videoda Sarıkaya'nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu bu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklık ile ses bağlantısını kontrol ettiği görülmüştü. O anlarda Sarıkaya'nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı kameraya yansımıştı.