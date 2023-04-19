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Siyaset Muharrem İnce'yi Sözcü TV'de çılgına çeviren soru! 'Saygısızlık bu'
Siyaset

Muharrem İnce'yi Sözcü TV'de çılgına çeviren soru! 'Saygısızlık bu'

Yeniakit Publisher
2023-04-19 18:16:00 -
Muharrem İnce'yi Sözcü TV'de çılgına çeviren soru! 'Saygısızlık bu'

Sözcü TV'de kendisine yöneltilen, "Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna öfkelenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu çok anti demokratik bir şey. İnsani değil bu. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Saygısızlık bu." cevabını verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylığını açıklamasının ardından muhalefetin tepkisiyle karşılaşmıştı. Oyları böleceği gerekçesiyle eleştirilen İnce, muhalefetin tüm tepkisine rağmen "Ben demokratik hakkımı kullanıyorum" diyerek adaylıktan çekilmedi.

Adaylıktan çekilmemesine Yedili Masa üyelerinden tepkiler gelmeye devam ederken İnce'ye katıldığı canlı yayında çekilip çekilmeyeceği soruldu.

Sözcü TV'ye konuk olan İnce, "Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?" diye sorulması üzerine öfkelendi.

İnce şunları söyledi:

Ne demek çekilse ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok anti demokratik bir şey. İnsani değil bu. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Demokratik hakkımı kullanıyorum. 114 bin kişi seçim kuruluna gitmiş imza vermiş.
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Peki 2018'de niye çekilmedi Meral Akşener. Temel Karamollaoğlu madem o kadar çok biliyor niye benim lehime çekilmedi. Kılıçdaroğlu o zaman niye Meral Hanım'dan çekilmesini istemedi. Bana gelince çekilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Seçime gidiyoruz, oy pusulaları basıldı. Saygısızlık bu.

 

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