Muharrem İnce'ye şok! Memleket Partisi'nde üst düzey istifa

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, "Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti. Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.