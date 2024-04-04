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Siyaset Muharrem İnce'ye şok! Memleket Partisi'nde üst düzey istifa
Siyaset

Muharrem İnce'ye şok! Memleket Partisi'nde üst düzey istifa

Yeniakit Publisher
2024-04-04 23:26:00 -
Muharrem İnce'ye şok! Memleket Partisi'nde üst düzey istifa

Yerel seçimlerin ardından başarısız olan partilerde istifalar devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, "Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti. Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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