Muharrem İnce'ye şok! İstifa etti
Memleket Partisi Eskişehir il Başkanı Ahmet Çetin, işlerinin yoğunluğunu ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
Memleket Partisi Eskişehir il Başkanı Ahmet Çetin, il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nde Eskişehir il Başkanı Ahmet Çetin, il başkanlığından istifa etti.
Yoğunluğunu ve sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi
Çetin, istifa gerekçesi olarak işlerinin yoğunluğunu ve sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çetin, "Onunla ilgili bir açıklama yapacağım. Şu an yurt dışına gidiyorum. İşlerimin yoğunluğu ve sağlık sebebiyle istifa edeceğim. Hem partiden hem il başkanlığından istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.