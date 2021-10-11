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Siyaset Muharrem İnce'ye şok! İstifa etti
Siyaset

Muharrem İnce'ye şok! İstifa etti

Memleket Partisi Eskişehir il Başkanı Ahmet Çetin, işlerinin yoğunluğunu ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 20:38:00 -
Muharrem İnce'ye şok! İstifa etti

Memleket Partisi Eskişehir il Başkanı Ahmet Çetin, il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nde Eskişehir il Başkanı Ahmet Çetin, il başkanlığından istifa etti.

Yoğunluğunu ve sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi

Çetin, istifa gerekçesi olarak işlerinin yoğunluğunu ve sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çetin, "Onunla ilgili bir açıklama yapacağım. Şu an yurt dışına gidiyorum. İşlerimin yoğunluğu ve sağlık sebebiyle istifa edeceğim. Hem partiden hem il başkanlığından istifa ediyorum" açıklamasında bulundu.

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