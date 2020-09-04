Muharrem İnce’ye Sivas’ta büyük şok!

Partiyi terör örgütlerinin eline teslim etmekle suçlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdatoğlu’na karşı muhalifler harekete geçerken Muharrem İnce bu isimlerden ilki oldu.

CHP’de muhaliflerin kazan kaldırdığı dönemde yen parti iddialarıyla gündeme gelen ve “Bin Günde Memleket Hareketi” başlatacağını açıklayan Muharrem İnce, Kurtuluş Savaşı’nın temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 101'inci yılında Sivas’a geldi.

Vatandaş ilgi göstermedi

Ancak Muharrem İnce'nin kentte düzenlediği mitinge katılım az oldu. İnce meydanda toplanan bir avuç kalabalığa hitap etti.

Konuşmasında ilkelerini sıralayan İnce, partiyi kendisinin iktidara taşıyacağını iddia etti.

İnce "Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı öneririz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. İktidar iktidar diye haykıranlarız biz. Türkiye'yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Gelin bir olalım diri olalım." diye konuştu.